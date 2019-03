Rimini, ginnastica artistica due medaglie d'oro per la Polisportiva Celle

Sport

Rimini

| 12:10 - 12 Marzo 2019

Camilla Casadei sul podio.

Grandi soddisfazioni nella seconda prova del Campionato Individuale Silver che si è svolto il weekend del 9/10 marzo nel Palazzetto della Ginnastica artistica a Rimini.

Nella prima giornata di gara Alice Casadei ha concluso il suo campionato nella categoria Junior con un dignitoso quinto posto.

Sempre Domenica ma questa volta nel Campionato Individuale GOLD nella categoria allieve Viola Berdini si posiziona quarta mentre la sua compagna di allenamento Sofia Brighi in A3, ottava. L’allenatrice Michela Carlini è soddisfatta perché le difficoltà di gara richieste nelle competizioni Gold sono davvero alte e queste giovani atlete stanno continuando a migliorare le loro prestazioni.

Nel Campionato Individuale SILVER, categoria LC, Allieve3, Camilla Casadei vince l’ORO migliorando notevolmente la sua posizione in classifica rispetto la prima prova.

Altro ORO ma questa volta in LC, Junior2, per Sara Savona seguita in classifica da Ilaria Grasso con una diciassettesima posizione.

Altre atlete in gara per la Polisportiva Celle, Giulia Fabbri in A4, e Nicole Cellarosi in A2, per loro una buona esecuzione che non ha portato i risultati sperati.

Le rivedremo tutte nelle finali nazionali che si terranno a Giugno a Rimini, nell’ormai consolidata manifestazione Ginnastica in Festa.

L’allenatrice Beatrice Bruni è molto soddisfatta del suo lavoro e delle sue giovani atlete: dato i risultati regionali ha tutta l’intenzione di ottenere soddisfazione anche nelle future gare Nazionali.