Lella Costa porta a Novafeltria "Questioni di cuore" in teatro

Eventi

Novafeltria

| 11:30 - 12 Marzo 2019

Lella Costa.

L’ultimo spettacolo in abbonamento del Teatro Sociale Novafeltria, previsto per domenica 17 marzo alle ore 17, sarà affidato a una grande attrice del teatro italiano: Lella Costa porta in scena le “Lettere del cuore” di Natalia Aspesi uscite sul Venerdì di Repubblica con lo spettacolo QUESTIONI DI CUORE.

Storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Tutti hanno imbracciato la penna, più recentemente la tastiera del computer, per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un parere. E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande. A dare voce sul palco a questa corrispondenza, Lella Costa, in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i diversi gradi d'intensità e d’intimità.

Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano così uno spettacolo. Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Dalla ragazzina infatuata per un uomo molto più grande di lei alla signora che si innamora di un sacerdote, dal giovane che si scopre gay al maschio orgoglioso della sua mascolinità, fino a toccare ogni sfumatura delle questioni di cuore. Lo spettacolo nasce da un'idea di Aldo Balzanelli.

Grazie al contributo degli Amici del Teatro, la solidarietà del pubblico del Teatro Sociale Novafeltria e dei cittadini della Comunità della Valmarecchia, anche per lo spettacolo di domenica 17 marzo sono disponibili 8 Biglietti sospesi: 8 Biglietti omaggio per i cittadini di Novafeltria e dei Comuni della Valmarecchia.

Per informazioni sulla modalità di consegna dei Biglietti sospesi: Biglietti omaggio, è necessario chiamare il numero 333.3474242