Festival di Gatteo, in finale la 13enne Sara Mascella di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 09:12 - 12 Marzo 2019

Sara Mascella.

Sara Mascella, talentuosa cantante 13enne di Novafeltria, torna a far sentire la sua voce in un festival canoro. Dopo Sanremo Junior dello scorso anno, Sara è arrivata in finale al Festival di Gatteo 2019. La prima giornata della 36esima edizione del concorso canoro si è tenuta domenica scorsa e ha visto tanti cantanti della categoria "Children" dai 6 agli 11 anni "Between" dai 12 ai 15 anni e "Big" over 16. Sara ha staccato il biglietto per la finale presentando la sua versione di "When We Were Young" di Adele. I giovani artisti sono stati giudicati sia dal pubblico che da una giuria di qualità. La finale che si terrà domenica 30 marzo sempre a Gatteo al teatro Pagliughi.