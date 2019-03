Palacongressi: si chiude a Rimini Gustando Hospitality

Attualità

Rimini

| 08:46 - 12 Marzo 2019

Alimenti per la ristorazione.

Il futuro della ristorazione alberghiera al centro di Gustando Hospitality, che si concluderà domani al Palacongressi di Rimini e organizzato dal Gruppo DAC, player di riferimento nazionale nel settore della distribuzione alimentare per la ristorazione, con sede centrale a Brescia, 24 piattaforme logistiche di distribuzione sul territorio e 25.000 referenze in catalogo specifiche per il canale Horeca.



Un’opportunità, con ingresso gratuito, dedicata agli imprenditori del turismo e della ristorazione e composta da training, workshop e show cooking. Oggi sono stati protagonisti gli chef stellati Mariano Guardianelli (Abocar di Rimini) e Riccardo Agostini (Il Piastrino di Pennabilli). Domani alle 11.00 e alle 14.30 Galileo Reposo (Al Peck di Milano), capo Pasticcere della storica gastronomia milanese e co-fondatore di Pass121, collettivo di cucina dolce composto dai migliori Pastry Chef italiani. Reposo è nell’olimpo della pasticceria nazionale grazie a una vasta esperienza in alberghi e ristoranti stellati al fianco di personaggi del calibro di Alain Ducasse, Pietro Leeman e Gualtiero Marchesi.



Anche domani in programma approfondimenti sulla organizzazione d’impresa nel settore, a cura di Teamwork.

“Questi due giorni al Palacongressi – anticipa Mauro Santinato, leader di Teamwork – vorrei fossero l’avvio di una vera e propria rivoluzione, ossia l’addio al format ‘pensione completa’ così come lo abbiamo immaginato per decenni, soprattutto sulla nostra Riviera. Bisogna darsi un obiettivo: il servizio ‘food and beverage’ oggi copre sì e no il 15 o 20% del fatturato, mentre all’estero siamo già intorno al 35-40%. Ecco, dobbiamo arrivare anche noi a quelle percentuali”.



L’intervento di Mauro Santinato è in programma domani alle 12.00. Alle 14.00 Nicola Delvecchio parlerà del decisivo tema della promozione online e sui social media. Alle 15.15 Maria Antonietta Pelliccioni svelerà i segreti di una scrittura efficace, per creare uno stile comunicativo coinvolgente e originale; chiuderà alle 16.00 l’intervento di Nicola Delvecchio sul decisivo tema della promozione online e sui social media.