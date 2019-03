Carnevale da record, migliaia di persone nelle vie del borgo di San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 08:28 - 12 Marzo 2019

San Giovanni strapieno di gente per il Carnevale.

Domenica 10 marzo San Giovanni è stata invasa da tantissime maschere colorate, caramelle e coriandoli. Nel pomeriggio ha infatti avuto luogo la 24° edizione del Gran Carnevale Insieme, a cura della Pro Loco marignanese, che ha confermato un grande successo di presenze ed ha richiamato bimbi e famiglie anche dai dintorni. Erano tantissimi, infatti ad attendere il passaggio dei 10 carri nelle vie centrali del borgo, in particolare in Piazza Silvagni e via Veneto.



Dieci i carri partecipanti: San Giovanni, Comitato Frazione Pianventena: I Minions 2 la vendetta. Fanano: Viaggio nello spazio. Gradara: Sogno o son desto. Gradara: House of Rock. Montecchio: Gli imprevedibili. Saludecio: Saludejo. San Savino: Gli unicorni. Villa Fastiggi: Walt Disney. Villa Fastiggi: Oh mio bel castello.



L’evento, che rappresenta un’importante tradizione marignanese, registra numeri davvero importanti: 500 kg di coriandoli, 1.000 kg di caramelle e centinaia di gadget come album e palloni, oltre 300 persone in corteo insieme ai carri, più di 50 i volontari impegnati nella gestione dell’evento e del rispetto delle norme di sicurezza. La giornata è stata incorniciata da un bellissimo sole ed animata da una squadra di clown dell’Associazione Pro Loco.