Cento giorni agli esami, invasione di studenti all'Rds Stadium di Rimini

| 08:13 - 12 Marzo 2019

Rds Stadium gremito di studenti per la festa dei 100 giorni.

Lunedì sera è andato in scena presso L’Rds Stadium di Rimini l’evento denominato “festa dei 100 giorni” una vera e propria tradizione tra i giovani maturandi della riviera che conta ogni anno la partecipazione di tutti i licei ed istituti superiori della Romagna.

Durante la serata l’atteso concerto di OG Eastbull, spettacoli e beneficienza hanno dato il via alla manifestazione per maturandi più grande d’Italia. Gli organizzatori insieme ai rappresentanti delle scuole superiori, infatti hanno scelto quest’anno di devolvere 1000,00€ all’associazione Dr. Clown di Rimini. L’evento nato a Rimini 15 anni fa per celebrare il count down all’esame di maturità, è divenuto un vero e proprio must della tradizione e cultura per gli studenti di tutta la Romagna.

I maturandi 2019 sono stati invitati a lasciare in sospeso per qualche ora, problemi ed impegni scolastici, dando via al divertimento goliardico, di quella che dovrebbe essere l'ultima "festa" pre-esame. L’evento ha raggiunto il sold out in poche settimane e ha avuto successo tra i maturandi di tutta Italia.



Fondamentali le prescrizioni impartite della Questura di Rimini, che hanno consentito lo svolgersi dell’evento nella massima sicurezza.

L’organizzazione dichiara che l’intento 2020 sarà quello di creare pacchetti (hotel+evento), facendo diventare la manifestazione una vera e propria destinazione turistica.