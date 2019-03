Leonardo in mostra a Pennabilli al Museo Mateureka

Eventi

Dopo Firenze e Milano, anche in Romagna si onora Leonardo da Vinci con una mostra in occasione dei 500 anni dalla sua morte.

Il Museo del Calcolo Mateureka di Pennabilli (Rimini) ha allestito la mostra “ Le tavole vinciane nel De Divina Proportione ” che presenta un aspetto poco conosciuto, ma fondamentale per comprendere meglio l’opera del grande artista. La mostra presenta l’influsso che il matematico Luca Pacioli ha avuto su Leonardo da Vinci nel campo della matematica e della pittura.

Dall’analisi dei disegni e degli schizzi, presenti nei Codici di Leonardo, si capisce chiaramente che la matematica, presente nei suoi scritti, deve essere distinta in due periodi: prima dell’incontro con Luca Pacioli e dopo tale incontro, avvenuto a Milano nel 1496.

Riguardo alla prospettiva nei suoi dipinti, la mostra analizza tre opere: l’ Annunciazione, di età giovanile; l’ Adorazione dei Magi, del periodo fiorentino, e il Cenacolo, del periodo milanese caratterizzato dalla collaborazione e amicizia tra Luca e Leonardo. Mentre nelle prime due opere Leonardo applica la prospettiva con l’accuratezza che ogni bravo artista dell’epoca avrebbe usato per mestiere, nell’ Ultima Cena, invece, la prospettiva matematica è perfetta.

Ma il cuore della mostra è l’esposizione al pubblico, per la prima volta, di tutte le 60 tavole a colori dei poliedri che Leonardo dipinse per ringraziare l’amico Luca per le lezioni di matematica e di geometria ottenute a Milano. Queste tavole hanno un notevole interesse dal punto di vista artistico e sono stupende da vedere tanto che lo stesso Pacioli, affascinato dalla loro bellezza, le inserì nel suo volume sulla proporzione, da lui chiamata divina, e le presenta con queste parole: “le supraeme et legiadrissime figure de tutti li platonici et mathematici corpi regulare et dependenti,che in prospectivo disegno non è possibile al mondo farle meglio,…facte et formate del prencipe oggi fra mortali Lionardo nostro da Venci ”.

Una mostra pensata principalmente per le scolaresche in visita al museo e da loro fruibile da gennaio a maggio, ma aperta tutti i giorni, anche ai visitatori singoli, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019.

