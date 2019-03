Incidente sulla Superstrada incrocio con via della Gazzella, due auto si sono scontrate

Cronaca

Rimini

| 06:38 - 12 Marzo 2019

Soccorsi e rilievi dopo un incidente.

Un altro incidente sulla Superstrada per San Marino vicino all'intersezione con Via della Gazzella. Lo scontro è avvenuto verso le 19 di lunedì e ha coinvolto due veicoli. Non ci sarebbero, fortunatamente, feriti gravi. Ripercussioni sulla circolazione con rallentamenti e code.

I residenti della zona sono esasperati dalla situazione e affidano la loro rabbia in un comunicato.

"Nella pagina facebook La grottarossa che vorrei abbiamo documentato 9 incidenti nel 2018 e già 4 nel 2019.

Ricordiamo che ogni via di questa zona conta morti e feriti gravi per gli incidenti avvenuti negli anni sulla SSS72.

Abbiamo come associazione inviato piu' petizioni ad Anas, al Prefetto, alla Polizia stradale, al Sindaco e agli amministratori, ma nessuno ci ha mai risposto ufficialmente.

Solo dalla stampa apprendiamo che sarà installato in questo incrocio un VISTA RED deterrente per tutti quelli che passano con il rosso, ma non si sa ancora in quali tempi.

In ogni caso ci chiediamo se il solo vista red basterà ad evitare ulteriori incidenti.

Chiediamo ai tecnici che mettano in atto anche altri interventi che rendano il semaforo più visibile e quindi l'incrocio più sicuro."