Giornata mondiale del Rene, appuntamenti tra Rimini, Riccione e Novafeltria

Rimini

| 06:29 - 12 Marzo 2019

Volontari Aido e Aned incontrano i cittadini.

La Giornata Mondiale del Rene si svolge ogni anno. In tutto il mondo si contano molte centinaia di eventi: dall’Argentina alla Malesia, dal Giappone all’Italia. Tutto ciò, per creare consapevolezza. Consapevolezza per assumere comportamenti preventivi, consapevolezza dei fattori di rischio, consapevolezza su come vivere con una malattia renale. Una grande, articolata iniziativa per salvaguardare la salute dei reni di tutti.

Nel nostro paese sono circa il cinque per cento circa i cittadini che soffrono di una patologia renale più o meno grave. Fra questi 2.500.000 ammalati sono circa 50.000 quelli che, quasi senza accorgersene, sono arrivati alla dialisi e molti, troppi, vedono il trapianto come ultima speranza di una vita normale.

Per questo motivo, dopo l’esperienza dello scorso anno, continua, anche nel 2019, la collaborazione fra ANED e AIDO Provinciale Rimini che ci vedrà impegnati in una serie di appuntamenti incentrati sul discorso della prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie renali.

Si inizia Mercoledì 13 marzo a Riccione, presso il Centro Commerciale Perlaverde, dove, dalle 17 alle 19 medici e volontari di ANED e AIDO saranno a disposizione di quanti vogliono essere informati su come prevenire l’insufficienza renale acuta e cronica. Il punto informativo di Riccione sarà attivo, con lo stesso orario, anche nei giorni 14 e 15 marzo.

Il momento centrale della Manifestazione Mondiale per la nostra Provincia sarà Giovedì 14 Marzo, all’Ospedale Infermi di Rimini, quarto piano, scala A, dove medici del Reparto di Nefrologia, insieme ai Volontari di ANED e AIDO, saranno a disposizione dei cittadini per indirizzarli a un colloquio con il personale sanitario dopo aver fatto le analisi delle urine. Per le analisi non è necessario essere digiuni.

La stessa esperienza sarà ripetuta a Novafeltria, presso l’Ospedale “Sacra Famiglia”, sabato 23 Marzo dalle ore 9 alle 13.

Per informazioni consultare le pagine dedicate alla Giornata Mondiale del Rene sul sito internet della sezione provinciale AIDO di Rimini.