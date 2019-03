Calcio C, il Fano esonera il tecnico Epifani: duello tra Riolfo e Brini. Terzo incomodo Cuttone

Sport

Rimini

| 19:35 - 11 Marzo 2019

Il tecnico del Fano Massimo Epifani, ex giocatore del Rimini, è stato esonerato.







L’Alma Juventus Fano 1906 ha sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra mister Massimo Epifani. Insieme a lui, esonerato anche l’allenatore in seconda Dario Di Giannatale. In bilico la posizione del Bocchetti. Per la sua sostituzione si fanno i nomi di Giancarlo Riolfo, ex Vis Pesaro e in precedenza a Sanremese e Savona, e dell'esperto Fabio Brini la cui ultima apaprizione risale alla stagione 2016-2017 all'Ancona. Come outsider Agatino Cuttone, che ha già salvato il club granata un paio di stagione fa. Il Fano è penultimo in classifica con 29 punti con Albinoleffe e Virtus Verona.

Da segnalare che a fine mese ci sarà lo scontro diretto al Neri tra Rimini e Fano.

A proposito di Rimini, con la sconfitta di Fermo, la media punti di Marco Martini si è abbassata ulteriormente: a un punto a partita (9 punti in 9 partite) come Righetti, mentre Acori viaggiava a 1,15.