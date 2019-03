Calcio giovanile, Gabicce Gradara: la Juniores sconfitta di misura sul campo del Mondolfo

Sport

Gabicce Mare

| 17:09 - 11 Marzo 2019

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

A riposo la squadra Giovanissimi, il week end ha visto scendere in campo solo le formazioni Juniores e Allievi. Entrambe sono state sconfitte.

JUNIORES

Mondolfo-Gabicce Gradara 1-0

Nello scontro diretto per evitare l'ultimo posto, il Gabicce Gradara (foto) soccombe di misura di fronte al Mondolfo palesando il difetto che ha caratterizzato fin qui la stagione, ossia una certa fragilità mentale. Infatti, in apertura di partita, la squadra di Ferri ha subito la rete partita facendosi sorpendere in maniera ingenua su un pallone alto. Una rete che ha dato morale alla squadra di casa che però non è riuscita a raddoppiare nonostante la sua superiorità mentre il Gabicce Gradara ha reclamato un rigore per netto fallo su Merli.

Nella ripresa la prestazione della squadra di Ferri è salita di tono, sono state create almeno due occasioni importanti con Paolucci e Marchetti purtroppo non sfruttate. Al 22' sono estati espulsi Ricci (Gabicce Gradara) e Nimis (Mondolfo) per reciproche scorrettezze. Ora in classifica il Gabicce Gradara ha un solo punto di vantaggio sui rivali, ultimi. Nel prossimo turno domenica (16,30) sfida interna contro il Fossombrone.

GABICCE GRADARA: Teneggi, Fulvi (2' st. Abbati, al 46' st. Lucarelli), Galli Thomas, (18' st. Pettinelli), Galaffi, Silvagni, Pennacchini (3' st. Oliva), Mboup, Ricci, Marchetti, Paolucci, Merli. A disp. Gabellini, Galli Filippo, Carburi. All. Ferri.

ALLIEVI



Arcobaleno - Gabicce Gradara 3-1

La squadra di Magi cade sul campo dell'Arcobaleno per 3-1. Il Gabicce Gradara ha offerto scampoli di bel gioco nella ripresa, uan ventina di minuti di buona qualità in cui ha accorciato le distante dopo aver subito la seconda rete (il primo tempo si è chiuso 1-0). La firma sulla rete di Granci. Sul forcing sono state costruite anche un paio di opportunità per pareggiare i conti purtroppo non andate a buon fine, poi è arrivata la rete del 3-1 dell'Arcobaleno che ha chiuso i giochi originata da un errore in fase difensiva. Prossima partita domenica (ore 11) contro l'Usav Pesaro.

GABICCE GRADARA: Gabellini Marco, Pelinku (1' st. Ferretti), Della Chiara, Reginelli, Cardini, Ugoccioni (1' st. Baldini), Pizzagalli, Gaudenzi (1' st. Moroni), Magi, Granci, Carburi (18' st. Zangheri). All Magi