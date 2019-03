Calcio giovanile, Santarcangelo: Juniores ferma, pareggio per la Under 16 col Fratta Terme

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:43 - 11 Marzo 2019

La squadra Under 16 del Santarcangelo e del Fratta Terma a centrocampo.

Questi i risultati delle formazioni giovanili del Santarcangelo Calcio

UNDER 17

SANTARCANGELO – FORLÌ 0-1

Santarcangelo: Fusconi, Lonardi, Benvenuti, Savini, Paganelli, Renzi, Ravaglia, Terenzi, Barbiani, Gjorretaj, Soldati. Subentrati: Novelli, Iadevaio, Guerra, Casadio, Guidi. In panchina. Sturniolo, Astolfi. All. Manzaroli.

Forlì: Stella, Penini, Marzocchi, Togni, Bedei, Pascucci, Bace, Del Vecchio, Pampa, Samorè, Castelli. Subentrati: Faini, El Gnizali, Piancastelli, Strada, Giordano, Corzani. In panchina: Magnani, Ravaioli, Fabbri. All. Belli.

Marcatori: 35’ st Strada.

UNDER 16

FRATTA TERME – SANTARCANGELO 2-2

Fratta Terme: Severi, Poni A., Ravaglioli, Casadei, Mazzoni, Bessenghi, Valmori, Ravaioli, Parabita, De Pascalis, Laghi. In panchina: Fabbri, Bartolini, Biserni, Boschet, Di Francesco, Milo, Poni E. All. Netti.

Santarcangelo: Fabbri, Baldacci, Rocchi, casadio, Fratti, Guerra, Rossi, Agostini, Michelucci, Pironi, Canarecci. Subentrati: Morgante, Marcello, Bertozzi. All. Magnani.

Marcatori: 10’ pt Pironi, 27’ pt De Pascalis, 15’ st Michelucci, 30’ st Laghi

Prestazione incolore dei ragazzi del Santarcangelo 2003. Certamente non sono bastate le reti, una per tempo, realizzate da Pironi e Michelucci per dare lustro ad un match che non si presentava in salita per i clementini considerando la differenza in classifica.

Dopo una apparente superiorità iniziale culminata con il vantaggio giallblu, i locali raggiungono il pareggio grazie al rigore per un contrasto in area. Nel secondo tempo sono ancora i ragazzi di Magnani a riportarsi in vantaggio ma, dopo avere sprecato più di una opportunità senza peraltro avere mai salde le redini del gioco, vengono raggiunti dai tenaci avversari grazie ad un pregevole destro in area del solitario ... che metteva in rete un cross indisturbato proveniente dalla fascia.

UNDER 15

FAENZA – SANTARCANGELO 4-0

Faenza: Luce (55’ Focaccia), Donati (61’ Shermadhi), Donati M. (55’ Zagonara), Labarile, Berardi, Cavessi (61’ Senzani), Bortolini (61’ Hysa), Savorani, Cassani (55’ Fuzzi), Bosio (55’ Bernabè), Brunetti.

Santarcangelo: Lanci, Rossi (36’ Baldacci), Marcello (52’ Morgante), Bagli, Guidomei, Renzi, Nucci, Sebastiani, Giannini, Sacchini, Pazzini. All. Bonesso.

Marcatori: 11’ (Rig.), 51’, 53’ Bosio, 70’ Hysa

UNDER 14

RAVENNA – SANTARCANGELO 2-0

Ravenna: Miserocchi, Schicchitano, Padoan, Calandrini Siboni, Frocchia, Costantini, Tampieri, Pizzardi, Casadei, Fomete. Subentrati: carrozzo, Passanisi, Carrozzo A., Simoni, Angiolini, Vicini. In panchina: Femati, Civimelli.

Santarcangelo: Casadei, Rossi, Pozzi, Farotti, Bucchi, Bianchi, Minni, Antonini, Giovannini, Piastra, Amati. Subentrati: Conti, Chiaruzzi, Pasini, Vernazzaro, Mini, Celli. All. Tacconi. All. Tacconi.

Marcatori: 10’ st Costantini, 36’ st Vicini.

UNDER 13

SANTARCANGELO – SAN MARINO 2-3 (1-1/0-0/0-2)

Marcatori: Mazzotti (Santarcangelo)