Rimini, continuano le segnalazioni per l'acqua rossa in mare

Attualità

Rimini

| 16:31 - 11 Marzo 2019

Acqua rossa all'altezza dei bagni 62.

Dopo la segnalazione di qualche giorno fa, da parte di un nostro lettore, di un tratto di mare nei pressi di Bellariva colorato di arancione, giunge al numero dedicato della nostra redazione (segnalazioni di Altarimini Tel. 347 8809485) un caso analogo, questa volta però interessa le acque prospicienti il bagno 62 a Torre Pedrera. Anche questa volta ci si domanda "Perché l’acqua è colorata?". Il lettore è sicuro che non si tratti di alghe: un fenomeno naturale accade a volte a riva a causa di un processo eutrofico determinato da una proliferazione microalgale (presenza di qualche milione di individui per litro) sostenuta dalla microalga Fibrocapsa japonica, appartenente alla classe delle Raphidophycee, come spiega Arpae. Tuttavia la curiosità del nostro lettore è legittima, ecco perché, per fugare ogni dubbio, occorrerebbe fare delle analisi ed avere riscontri attendibili.