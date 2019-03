Produce armi clandestine in casa: arrestato 25enne residente in Valconca

Cronaca

Saludecio

| 15:03 - 11 Marzo 2019

Le armi sequestrate.

Trovato in casa con una sorta di fucile fabbricato artigianalmente e un coltello, finisce in manette per fabbricazione di armi clandestine un 25enne residente in Valconca. Ad eseguire l’arresto i carabinieri di Montefiore Conca e Saludecio, dove è effettivamente avvenuto il servizio di controllo nell’abitazione dell’uomo. Da tempo quest’ultimo era tenuto sotto controllo e la perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: l’arma “artigianale” è in grado di esplodere cartucce da caccia. Tutto è stato sottoposto a sequestro mentre il 25enne si trova in carcere a Rimini.