Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: 31enne grave a Savignano

| 14:47 - 11 Marzo 2019

Perde il controllo dell’auto che si cappotta e finisce fuori strada: si trova in gravi condizioni un 31enne trasportato con urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Le cause del sinistro, avvenuto lunedì mattina in via Scodella, al civico 1520, a Savignano, sono ancora da accertare. Della dinamica si sta occupando infatti la Polizia Municipale, intervenuta sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e al personale del 118: per il trasporto al nosocomio cesenate si è reso necessario l’intervento dell’elissoccorso da Ravenna.