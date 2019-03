Riccione, vaccini, ultima ricognizione e lettera di sollecito per chi non è in regola

Attualità

Riccione

| 14:03 - 11 Marzo 2019

Vaccini.

In merito alla scadenza del termine per la presentazione dei certificati delle vaccinazioni obbligatorie nelle scuole previsto entro il 10 marzo, il personale del settore ai Servizi Educativi sta effettuando l’ultima ricognizione presso le scuole dell’infanzia e i nidi comunali. Un controllo dovuto per verificare il numero delle famiglie che non abbiano eventualmente comunicato l’avvenuta vaccinazione o non abbiano effettuato il richiamo in scadenza. In quest’ultimo caso si richiede ai genitori di comunicare la data del prossimo richiamo. Si provvederà invece a segnalare immediatamente agli Organi competenti i casi i cui i bambini non siano vaccinati.

Per l’assessore alle Politiche Educative Alessandra Battarra “ Con la scadenza prevista per la giornata di oggi, termine ultimo per presentare alle scuole dell’infanzia e i nidi le certificazioni che attestano l’avvenuta vaccinazione per i dieci vaccini obbligatori previsti per legge, abbiamo messo in moto un controllo complessivo sulle strutture comunali, cui farà seguito l’invio di una lettera agli enti preposti con l’indicazione di coloro risultati sprovvisti delle necessarie documentazioni. Rispetto delle regole ma anche ascolto e collaborazione con tutte le nostre famiglie”.