Da Rimini raffica di voli sulla Russia, l'offerta turistica regionale alla fiera di Mosca

Turismo

Emilia Romagna

| 12:22 - 11 Marzo 2019

Turisti russi in aeroporto.

Tredici operatori turistici dell’Emilia Romagna saranno dal 12 al 14 marzo alla fiera turistica MITT di Mosca ospitati in uno stand coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna in area Enit - Il campione del mondo di sci Alberto Tomba sarà testimonial, in Russia, della vacanza attiva in Emilia Romagna - Martedì 12 marzo conferenza stampa di presentazione dell’offerta turistica regionale, del cartellone eventi e dei collegamenti aerei alla presenza di una trentina tra giornalisti e travel blogger - Negli ultimi dieci anni (2009-2018) in regione incrementi di arrivi e presenze di turisti russi (+42,2% e +46,5%) - L’Assessore Regionale Andrea Corsini: “La Russia è tutt’ora un mercato strategico per il nostro territorio”



Quello russo è, per l’Emilia Romagna, un importante mercato turistico che, negli ultimi dieci anni (2009-2018), ha registrato notevoli incrementi sia negli arrivi (+42,2%, passati da 118.919 a 169.136) che nelle presenze (+46,5%, passate da 483.281 a 707.930). La Russia è ben collegata con gli aeroporti regionali “Marconi” di Bologna e “Fellini” di Rimini. Ogni settimana, tutto l’anno, lo scalo bolognese ha 14 voli con Mosca (garantiti dalla compagnia aerea Aeroflot) mentre sono quattro i collegamenti dalla capitale russa allo scalo di Rimini (compagnie Ural Airlines, Nordavia, Rossiya).

Per l’estate 2019 l’aeroporto “Fellini” di Rimini ha in programma, ogni settimana, 29 voli settimanali con la Federazione Russa. Saranno 20 i collegamenti da Mosca (compagnie aeree I-Fly, Redwings, Nordstar, Ural Airlines, Nordwind, Rossiya, Nordavia a cui si sono recentemente aggiunti 4 voli garantiti da Pobeda), 6 i voli da San Pietroburgo (Rossiya, Nordwind e Nordavia) e 3 i collegamenti Ural Airlines da Ekaterinburg, Rostov, Krasnodar.