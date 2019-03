Una petizione per un gattile in provincia di Rimini: servono firme

Attualità

Rimini

| 12:07 - 11 Marzo 2019

Banchetto raccolta firme in piazza Tre Martiri a Rimini.

In provincia di Rimini manca una struttura per il ricovero dei gatti, dove poter ospitare gatti adulti con attitudine domestica rimasti soli, gatti incidentati non più in grado di essere rimessi in libertà, gatti abbandonati ecc. Finora hanno sopperito a questa mancanza i canili e i volontari, seppure con difficoltà. Ma dalla fine del 2020, per legge, i gatti non potranno più essere accolti nei canili… e allora cosa succederà? Le associazioni A-mici di Soraya, Animal Freedom, DnA, Anpana, K. Lorenz, Gaia, Gli SfiGatti, 44Gatte si sono unite e hanno lanciato una petizione per chiedere alle amministrazioni della nostra provincia la realizzazione di un gattile. La petizione, finora circolata fra i volontari e presso le attività commerciali che hanno aderito, ha già raccolto centinaia di firme ma da sabato scorso sono iniziati anche i banchetti per la raccolta firme in strada. Per tutto il mese di marzo i volontari saranno presenti in piazza Tre Martiri nelle mattine di mercoledì 13 e 27 e di sabato 16 e 23. Naturalmente si proseguirà anche nei mesi successivi e in ogni occasione ed evento organizzato dalle associazioni promotrici. La realizzazione del gattile è necessaria e non più procrastinabile, altri comuni della regione ne sono dotati da anni mentre Rimini in questo senso è fanalino di coda. Sono invitati a firmare i cittadini di tutti i comuni della provincia! Seguite gli aggiornamenti sulla pagina facebook “Gattile di Rimini”.