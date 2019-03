Ciclismo: 360 Bike Service Cattolica, tanta sfortuna alla 'Strade Bianche'

Sport

Simone D’Angelo intento a riparare la gomma alla GF Strade Bianche.

“Non si può vincere tutte le domeniche, ma oggi si è davvero messa di mezzo la sfortuna”. Luca Fantozzi, vincitore il 3 marzo del “corto” della Granfondo Città di Ancona, commenta laconico la domenica di gare che lo ha visto appiedato da una influenza, quindi costretto a saltare l’appuntamento con la Granfondo “Strade Bianche” di Siena. Da piazza del Campo ha preso il via l’altro portacolori del 360 Bike Service Cattolica, il 32enne Simone D’Angelo, dimostratosi in buona forma già alla Granfondo di Ancona. Purtroppo, la malasorte a Siena ha bersagliato anche D’Angelo: attardato nei primi chilometri a causa di una caduta, è stato poi vittima di una foratura che lo ha costretto a perdere oltre cinque minuti per il cambio gomma. Ripartito, ha optato per il percorso corto, evitando di affrontare il “lungo” come da intenzione iniziale. Alla fine D’Angelo si è piazzato 95° assoluto (vittoria nel “corto” a Simone Lanzillo del Di Gioia Cycling Team) e 16° nella categoria Senior/M1. “È stata una gara incredibile – racconta Simone – prima la caduta, dove ho rotto la leva del cambio, che mi ha costretto a pedalare sempre con lo stesso rapporto. Poi la foratura, che ho riparato a tempo di record, ma ormai il gruppo dei primi era andato”.

Sul fronte mountain bike, l’alfiere del 360 Bike Service Matteo Della Biancia ha preso parte alla prima gara del Caveja Bike Cup, svoltasi a Gabicce Mare sui sentieri tecnici del San Bartolo. Considerando che i suoi obiettivi sono spostati un po’ più avanti, Matteo ha concluso al 26° posto assoluto e al 7° nella categoria Junior.

Domenica 17 marzo, biker a riposo per assenza di gare nel circondario, mentre gli stradisti correranno la Granfondo Cassani a Faenza, prima prova del circuito “Romagna Challenge” e seconda della “In Bici Top Challenge”. Ai nastri di partenza Luca Fantozzi, Simone D’Angelo, Alessandro Torini e Mattia Zamagni.



