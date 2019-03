Marignanese, calcio giovanile: ottimi risultati per le due squadre Giovanissimi

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:33 - 11 Marzo 2019

Pizzolla e Lorenzi autori dei gol dei Giovanissimi.

Weekend in grande spolvero per le due squadre Giovanissimi della Marignanese che collezionano due belle vittorie mentre finiscono ko Juniores e Allievi al termine di due gare molto equilibrate .

Sabato pomeriggio negativo per la Juniores nella trasferta di Castiglione di Ravenna con il Del Duca: 1-0 il risultato finale per i padroni di casa che scavalcano così i ragazzi di Di Nunzio in classifica a tre giornate dalla fine che saranno decisive in ottica salvezza. Ai gialloblu, imprecisi sotto porta, è stato fatale il gol del Del Duca segnato in una delle poche occasioni della partita.

Bella vittoria invece in trasferta per i Giovanissimi di Matteo Antonioli che si sono imposti sul Rimini United per 2-1 grazie alle reti di Pizzolla e Lorenzi e consolidano così il quinto posto in classifica a ridosso del gruppo di testa.

Domenica mattina amara per gli Allievi che non sono riusciti ad evitare la sconfitta con il quotato Pietracuta che si è imposto 1-0 al termine di un match molto equilibrato e combattuto. Per i ragazzi di Bacchini quarto posto in classifica e domenica il derby con l’Asar.

Soddisfazione che arriva nuovamente dall’altra squadra Giovanissimi di Leardini, al secondo successo consecutivo dopo la vittoria di domenica scorsa con il Bellaria questa volta i giovani gialloblu hanno espugnato 2-1 il campo dell’Alta Valconca.