Trasloco di alcuni uffici Arpae Rimini in via Settembrini

Attualità

Rimini

| 10:15 - 11 Marzo 2019

Trasloco in corso per alcuni uffici Arpae.

Gli Uffici della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Rimini "SAC" (compresi quelli dell´ex Demanio) verranno trasferiti, nell´arco di circa 10 giorni, dalle sedi di Via D. Campana e Via Rosaspina, presso la sede principale di Arpae RN in Via Settembrini, 17/D - Rimini.

Durante questo periodo, relativamente al trasferimento dei singoli Uffici, potranno essere richieste informazioni più dettagliate e aggiornate al centralino telefonico 0541-3192022 negli orari di apertura al pubblico. Arpae si scusa per il disagio.