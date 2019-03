Infrangono la vetrina con sassi, ladri irrompono nella parafarmacia a Santarcangelo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:42 - 11 Marzo 2019

Ingresso del centro commerciale "La Fornace" a Santarcangelo.

Spaccata a Santarcangelo, all’interno della galleria del centro commerciale "La Fornace", in via Andrea Costa. Ad essere preso di mira dai ladri la parafarmacia di proprietà di un 52enne residente a Riccione. Il "colpo" è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa e stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi hanno "spaccato" la vetrina del locale, usando alcuni sassi. Poi, una volta entrati, hanno prelevato il registratore di cassa con all'interno il contante (ancora da quantificare), e sono fuggiti via portandolo con sè. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal titolare che, recatasi al mattino per l'apertura, ha scoperto quanto accaduto.