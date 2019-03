Cronaca

07:53 - 11 Marzo 2019

Christian Pozzi nell'ultima immagine ripresa dalle telecamere a Londra e fornita ai media inglesi.

Non si avevano più sue notizie da martedì scorso. Venerdì l'amara scoperta. E' di Christian Pozzi, 38enne di San Mauro Pascoli, il corpo ritrovato a Londra nel Battersea Park. Pozzi lavorava nella capitale britannica come project manager della ditta Focchi di Poggio Torriana. Al momento, secondo i media inglesi, non sarebbero state avviate ancora indagini.