Basket C Gold, ennesima schiacciante vittoria di Albergatore Pro: 94-66

Sport

Rimini

| 00:03 - 11 Marzo 2019

RBR ha battuto al Flaminio il Guelfo Basket.

Ennesima schiacciante vittoria della corazzata Albergatore Pro che davanti a 1400 tifosi riesce ad imporre la sua pallacanestro fisica ed aggressiva in difesa dopo i primi 15' equilibrati. I ragazzi di Bernardi allargano la forbice progressivamente nel secondo e terzo quarto prima di sferrare il colpo definitivo ad inizio quarto quarto con un parziale di 9-0 che chiude i giochi. MVP eletto dal pubblico Niccolò Moffa con 19 punti (5/6 da tre), 7 rimbalzi e 27 di +/-. Molto bene Francesco Bedetti (22 con 5/5 da due e 9/10 ai liberi), Luca Bedetti (13 con 7/8 ai liberi) e Pesaresi che va in doppia doppia con 11 punti e 12 assist.

Pronti via ed Albergatore Pro tenta subito di allungare sul 14-7 con la metà dei punti segnati da Francesco Bedetti, ma i padroni di casa non concretizzano il vantaggio e Guelfo rimonta con i canestri di Saccà e Musolesi fino al 21-20 di fine primo quarto. Reazione forte di Rimini nella seconda frazione di gioco con Moffa e Pesaresi che bombardano il canestro oltre l'arco mentre i fratelli Bedetti segnano tantissimo dalla lunetta, Guelfo tenta di limitare i danni ma il divario aumenta fino al +13 di fine primo tempo. Nella ripresa Albergatore Pro vuole dare il colpo decisivo alla partita, ma gli ospiti non ci stanno e con i canestri di Lugli e Musolesi riescono a contenere l'offensiva riminese sotto i venti punti. La partita viene chiusa definitivamente nei primi minuti dell'ultimo quarto con un parziale di 9-0 Rimini firmato dalla tripla di Moffa.

RBR si porta momentaneamente a +6 sulla seconda in classifica Bologna Basket 2016 che ha osservato un turno di riposo.

IL TABELLINO

Albergatore Pro RBR-Guelfo Basket 94-66

RBR: Bianchi 2 (1/1, 0/2), Ramilli 4 (1/4, 0/2), Rivali 7 (2/5, 0/1), Broglia 8 (4/5, 0/1), Bedetti F. 22 (5/5, 1/2), Vandi, Pesaresi 11 (1/1, 3/6), Moffa 19 (2/2, 5/6), Bedetti L. 13 (3/4, 0/2), Guziur (0/1 da tre), Saponi (C) 8 (4/4, 0/2). All. Bernardi, Brugè.

GUELFO: Musolesi 17 (3/3, 2/3), Saccà 17 (7/12, 0/1), Pieri (0/1, 0/4), Govi 4 (2/6), Grillini 5 (1/3, 1/6), Avoni NE, Bergami 4 (2/2, 0/2), Lugli 8 (2/2 da tre), Santini 3 (0/1, 1/2), Bonazzi 1 (0/1), Baccarini (C) 2 (1/1, 0/3), Bastoni 5 (2/4). All. Serio.

PARZIALI: 20-21, 48-35, 70-52