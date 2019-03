Lunedì di calcio locale e Rimini Calcio su TeleRimini (ch86) e in diretta facebook. Ospiti: Pazzini, Babbini e Fabbri.

Sport

Rimini

| 23:27 - 10 Marzo 2019

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Vga TeleRimini (canale 86) in Calcio di Rigore gli ospiti della 25a puntata saranno l'opinionista Renzo Baldisserri, l'allenatore del S. Ermete Gianluca Pazzini, il difensore del Novafeltria Stefano Babbini e l'attaccante del Gabicce Gradara Matteo Fabbri.





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 25a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, il giornalista Cristiano Cerbara e l'opinionista Renzo Baldisserri.



Entrambi i programmi saranno presentati dal giornalista Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299

NOVITA' Da questa sera è possibile vedere le nostre dirette sulle pagine Facebook inerenti alle nostre trasmissioni: SportUp Rimini e CalciodiRigore.official.





Il programma è visibile in diretta anche sul canale YouTube al seguente link:



https://www.youtube.com/watch?v=23X_q_fOpuU









I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:

Il punto sul campionato di serie D Girone F. Russi vs Sampierana (Promozione); Roncofreddo vs Novafeltria e S. Ermete vs A. Poggio (Prima Categoria) e Gabicce Gradara vs Mondolfo (Promozione Marche).

Approfondimenti della domenica calcistica, dibattiti e contributi filmati per la durata di 55 minuti.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



La sintesi di Fermana vs Rimini e relative pagelle. L'approfondimento del match a cura di Riccardo Giannini La presentazione del prossimo avversario del Rimini: il Ravenna. Il cosiddetto "sistema" stampa secondo la tifoseria e le risposte in merito al pensiero espresso da alcuni membri della tifoseria sulle posizioni inerenti a Tamai, Grassi.



Ricordiamo infine l'appuntamento con “in onda su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it) ogni giovedì sera a partire dalle ore 20:30. Questa settimana spazio