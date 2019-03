Volley A2 feminile, l'Omag si prende i tre punti: Martignacco ko 3-0

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:12 - 10 Marzo 2019

L'Omag di San Giovanni in Marignano ha liquidato in tre set Martignacco.

Splendida vittoria della Omag San Giovanni in Marignano che batte il Libertas Martignacco per 3-0 in poco più di un'ora di gioco. L’ottima distribuzione di gioco di Battistoni, le spettacolari difese di Gibertini e il buon lavoro nell’azione muro/difesa delle attaccanti non danno scampo alla giovane formazione friulana. Ora la testa va a Mondovì prossima avversaria della Omag nella prima giornata di ritorno del girone promozione.

PRIMO SET Saja schiera Battistoni in palleggio, Manfredini a chiudere la diagonale, Saguatti e Fairs in posto 4, Lualdi e Gray al centro, Gibertini libero. Gazzotti risponde con Gennari in regia in diagonale con Beltrame, centrali Molinaro e Tangini, attaccanti di banda Caravello e Pozzoni, libero De Nardi. Partono subito forte le padrone di casa (4-1). Gray, schierata a sorpresa da coach Saja, si fa subito notare con un primo tempo ed un ace e Gazzotti ferma il gioco (9-4).

Funziona tutto bene in casa Omag che con un filo di gas allunga grazie alle ottime giocate di Fairs e Manfredini. Gazzotti chiama time e tenta la carta Turco che rileva Gennari (14-7). Sunderlikova rileva Caravello ma nulla cambia perché anche Saguatti, da buon capitano, cimette del suo e trascina le compagne nel finale di set che termina 25-12.

Secondo set. Iniziano meglio le ospiti in questo parziale mettendo a segno tre punti consecutivi ma ci pensa Fairs a ristabilire la parità (3-3). Segue un lungo scambio accende gli animi sugli spalti anche oggi gremiti. Punto che riporta avanti le padrone di casa (6-5). La Omag prende il largo con ottime giocate a muro di Lualdi e Gazzotti chiama il tempo (11-7). Gazzotti rimescola le carte sostituendo Sunderlikova con Beltrame ma oggi ha di fronte una Omag a cui funziona tutto (23-14). Si arriva quindi velocemente al termine del parziale dove sono 9 i set point per la Omag che chiude con Gray (25-16).

Terzo set Prova di fuga per la Itas Martignacco che schiera Beltrame in posto 4 al posto di Tangini (3-6). Si procede punto a punto con le ospiti sempre avanti (11-14). Ma la Omag tiene il passo e firma il pari con Gray. Gazzotti chiama time out (14-14). Martignacco non molla e si riprende un break di vantaggio. Questa volta è Saja a chiamare il time out (19-21). L’atmosfera si fa frizzante quando Fairs e Manfredini firmano la parità (23-23). Ripassa avanti Martignacco con un set point subito annullato ancora da Manfredini. Lualdi colpisce a muro ed ora il match point è per la Omag. Gazzotti chiama a sé la squadra sul 25-24 ma ancora Lualdi chiude set e match.



IL TABELLINO

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO - MARTIGNACCO 3-0

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Battistoni 2, Fairs 19, Manfredini 21, Saguatti 7, Lualdi 7, Gibertini (L), Gray 10. Non entrate: Caneva, Pinali, Casprini, Mazzotti, Guasti. All. Saja.

MARTIGNACCO: Gennari 7, Caravello 2, Molinaro 7, Pozzoni 9, Beltrame 4, De Nardi (L), Tangini 5, Sunderlikova 4, Pecalli, Turco. Non entrate: Martinuzzo.