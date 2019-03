Calcio Eccellenza, exploit della Fya a Faenza: nel finale rigore sbagliato dei manfredi

Sport

Riccione

| 19:21 - 10 Marzo 2019

Luca Cecchetti (in maglia nera) della Fya Riccione, match winner a Faenza.

A Faenza exploit della Fya Riccione nello scontro salvezza. Ancora una volta il terreno di gioco di casa del “Bruno Neri” non è stato amico, e la squadra biancoazzurra ha incassato una sconfitta. Amarezza accentuata dal rigore del possibile pareggio fallito dal leader Gardenghi a pochi minuti dal termine.

La partita inizia con il Faenza più attivo grazie al movimento di Bonavita, ma la prima conclusione è del Fya Riccione al 19’ con Piscaglia che colpisce il pallone di testa su azione di angolo, ma trova la parata sicura di Calderoni.

E’ il prologo al gol degli ospiti firmato al 21’ da Cecchetti liberato al tiro da una efficace ripartenza del Fya Riccione, condotta da Docente e Mani, che trova la retroguardia manfreda scoperta. 0-1

Al 26’ e al 35’ ci prova Basile: prima dal limite, senza dare problemi a Calderoni, e poi con un sinistro in diagonale incrociato che spedisce il pallone a lato.

E’ sempre la formazione ospite a creare occasioni in serie approfittando di una difesa faentina in apprensione. Al 36’ il temuto Docente spedisce di testa a lato, poi per due volte Basile approfitta di altrettante incertezze della retroguardia manfreda, ma prima mette sopra la traversa e poi è Calderoni a deviare la sua conclusione e negargli il gol.

Nel secondo tempo il Faenza subisce nei primi minuti le incursioni di Mani e Cecchetti non precisi al tiro, poi comanda il gioco e spinge alla ricerca del pareggio.

Al 7’ su calcio d’angolo la palla arriva quasi sulla linea a Savioni che non riesce a buttarla dentro, poi al 22’ Tosi chiama alla plastica parata in tuffo Passaniti con un tiro dal limite. Passano i minuti e il Faenza non crea occasioni, nonostante l’impegno fino al 41’ quando su pallone indirizzato in area da Gardenghi, entra Teleman, ma non impensierisce Passaniti. Due minuti più tardi il Faenza ha l’opportunità per pareggiare quando De Luigi affonda in area Bonavita che si appresta a girare a rete. L’arbitro Gallo concede il giusto calcio di rigore (appena il terzo a favore del Faenza in questo torneo) di cui si incarica capitan Gardenghi che forse però sente la responsabilità, indugia nella rincorsa, spiazza Passaniti, ma manda il pallone di due spanne a lato del palo. E su questo episodio cala il sipario.



Faenza-Fya Riccione 0-1

Faenza: Calderoni, Missiroli (40’ st Venturelli), Albonetti (16’ st Lorenzo Franceschini), Fantinelli, De Luca, Teleman, P. Lanzoni (16’ st G. Lanzoni), Savioni (24’ st Malo), Bonavita, Gardenghi, Tosi (28’ st Roselli). In panchina: Tassinari, Diego Franceschini, Gavelli, Bertoni. All. Assirelli

Fya Riccione: Passaniti, De Luigi, Piscaglia, Alberigi (40’ st Davide Franceschini), Censoni, Righetti, Cecchetti (30’ st Perazzini), Lunadei, Docente, Basile, Mani (24’ st Merli). In panchina: Pompili, Ioli, Ghiggini, Pari, Zafferani. All. Lorenzi

Arbitro: Gallo di Bologna- assistenti Fornelli di Imola e Capasso di Piacenza

Reti: 22’ pt Cecchetti

Note: Angoli: 5-4. Recupero : 0’ – 4’. Ammoniti: Piscaglia