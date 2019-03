Calcio 1a Cat: Verucchio, addio vetta della classifica. Fatale la sconfitta con il Bakia (0-1)

Sport

VillaVerucchio

| 17:34 - 10 Marzo 2019

Una formazione del Bakia 2018-19.

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Campidelli, Tentoni (Radu 38’st), Colonna G., Semprini, Bruma, Genghini (Clementi 27’st), Dragoni, Tellinai, Vertaglia (Achilli 47’st).

A disp: Palmieri, Ugolini, Muccioli, Schipano, Polverelli, Girometti. All: Nicolini.

BAKIA: Magnani, Savadori, Angelini (Duraccio 40’pt), Gambacorta, Ugone, Catalano, Battistini M. (Vitalino 28’st), Qatja (Faggi 22’st), Agostinelli (Magnani 34’st), Candoli (Ceccaroni 41’st), Mazzarini.

A disp: Sabbi, Battistini D., Milzoni, Vittorio. All: Bertaccini.

ARBITRO: Tabaku (Faenza).

RETI: Agostinelli 18’st.

AMMONITI: Tellinai, Semprini.



Colpaccio del Bakia che espugna lo stadio comunale di Verucchio e batte 1-0 l’ex capolista del campionato di Prima Categoria. I rosanero, infatti, vengono superati in classifica dal Granata che vola a 40 punti. Primo spunto del match dopo appena 90 secondi con il tiro di Colonna che viene respinto dall’estremo difensore. Ancora Verucchio aggressivo al 10’: calcio d’angolo sul quale si avventa Dragoni che spizzica la sfera, ma il portiere è attento a sventare il pericolo. Doppia occasione per il Bakia che va vicino al 2-1, prima con Agostinelli che impegna Maggioli con una super parata al 16’ e dopo un minuto ancora ottima risposta del portiere rosanero sul tiro di Candoli, respinto in angolo. Dal corner però il Bakia passa il vantaggio con l’incornata vincente da parte di Agostinelli, il quale salta più in alto di tutti e infila Maggioli. I rosanero provano a reagire al 20’ spaventando gli ospiti con un colpo di testa di Dragoni che termina sul fondo, mentre al 23’ è Vertaglia che sfiora il pareggio incornando un cross che il portiere respinge con i guantoni sul palo. Al 32’ è ancora il legno a salvare il Bakia complice una potente conclusione di Bruma che fa tremare la traversa. Ancora Bruma pericoloso al 43’ che sterza sulla marcatura del difensore e prova la conclusione da fuori che sorvola la traversa. Il primo tempo finisce 1-0 per il Bakia. Nella ripresa il Verucchio cerca a tutti i costi il pareggio, ma il Bakia respinge gli affondi e mantiene

il risultato. Al 55’ fendente di Dragoni che finisce sul fondo, mentre al 60’ risponde il Bakia con Candoli che aggancia deliziosamente la sfera, entra in area e serve Battistini che impegna Maggioli. Al 68’ clamorosa opportunità per il pareggio giunta a Tentoni, che spreca il cross basso di Colonna e spara alto. Ultimo spunto di Tellinai al 70’, ma il portiere blocca la sfera e spazza via il pericolo. Finisce quindi 0-1 la sfida, con il Bakia che ottiene 3 punti fondamentali per la zona salvezza, mentre il Verucchio perde una buona occasione per staccare le avversarie.