Calcio 1a Cat: Bellaria, tris salvezza sul campo del Savio (1-3)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:29 - 10 Marzo 2019

Giocatore del Bellaria (foto di repertorio).

SAVIO: Sanzani, Montaletti (60' Focaccia), Porcelli, Magrini (52' Banila), Mazzavillani, Storti, Rocchi, Boschetti (67' Marino), Antonellini, Filipi, D'Amico (60' Scortichini).

In panchina: Giordani, Pagliarani, Alvisi, Balducci, Esperti. All. Bonacci.

BELLARIA: Mignani, Cuni, Floris, Fusi, Zaghini, Moramarco, Gambuti, Chiussi V., Aragao (86’ Aruci), Indelicato, Chiussi F.

In panchina: Sapucci, Magnani, Vasini B., Zoffoli, Vasini A., Vasili, Koci, Ambrosio. All. Reciputi.

ARBITRO: Soverini di Bologna.

RETI: 2' Gambuti, 64' Indelicato, 76' rig. Filipi (S), 79' Chiussi.

NOTE: espulsi Cuni (49') e Antonelini (78'); ammoniti Montaletti, Scortichini.



Tre punti salvezza per il Bellaria, autore di una convincente prova sul campo del Savio. Apre le marcature al 2' Gambuti, mentre al 30' Aragao dal limite non trova la potenza nel tiro, bloccato agevolmente da Sanzani. I locali faticano a costruire azioni pericolose: bisogna attendere la ripresa, quando al 61' l'uno-due tra Antonelli e Scortichini porta al tiro quest'ultimo, Mignai salvato dal palo. Tre minuti dopo Aragao salta due uomini e appoggia il pallone per il tap-in vincente di Indelicato. Il Savio accorcia su rigore al 76': fallo su Scortichini e trasformazione vincente di Filipi. Il Bellaria trova il tris al 79' con Chiussi.