Calcio 1a Cat: il Sant'Ermete mette la quinta, Athletic Poggio sconfitto nel derby (2-0)

| 16:27 - 10 Marzo 2019

Gli attaccanti del Sant'Ermete Luca Zavattini e Andrea Molari.

S.ERMETE: Vandi, Rossi (58' Del Prete), Castiglioni, Contadini (73' Drudi), Zavattini N., Mussoni, Genghini, Ciccarelli, Molari (71' Belloni), Vukaj (85' Gavagnin), Zavattini L. (67' Giorgini).

In panchina: Gentili, Marcaccio, Bonifazi, Fini. All. Pazzini.

ATHLETIC POGGIO: Sebastiani, Ceccarini (56' Cupioli), Depaoli, Succi, Pagliarani, Fontana (67' Baschetti), Carichini (75' Bernucci), Bartolini, Della Marchina, Gacovicaj, Pugliese (55' Astolfi).

In panchina: Montagna, Depaoli D, Casadei, Campanelli. All. Damato.

ARBITRO: Tola di Cesena.

RETI: 4' Molari, 15' Zavattini L.

NOTE: Zavattini N, Mussoni.



Quinta vittoria di fila per il S.Ermete, che ora respira aria di alta classifica dopo un pessimo inizio di campionato.

Partono fortissimo i locali, che passano in vantaggio dopo quattro minuti con Molari, l'attaccante ben imbeccato in profondità, solo davanti a Sebastiani, non sbaglia.

Il S.Ermete potrebbe subito raddoppiare, sempre col suo capitano Molari, poi con Luca Zavattini, ma la mira di entrambi è imprecisa. Gol rimandato al 15': passaggio filtrante per Luca Zavattini, che infila di potenza. Il resto della partita è ordinaria amministrazione, l'Athletic Poggio non sfrutta alcune mischie, mentre il Sant'Ermete spreca numerosi contropiedi.