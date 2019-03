Scassinano la porta e fanno atti vandalici, blitz al Palazzo dell'Aquila d'oro di Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:50 - 10 Marzo 2019

Blitz di vandali al palazzo dell'aquila d'oro di Rimini.

Nella notte di oggi, poco dopo le 24, c'è stata un'effrazione al Palazzo Aquila d'Oro lato Consiglio Comunale, prontamente segnalata dal sistema d’allarme dello stabile, a cui a breve ha fatto seguito il tempestivo intervento di Polizia municipale e vigilanza privata.

Alcuni ignoti sono entrati, infatti, forzando e scassinando la porta a piano terra ed eseguendo diffusi atti vandalici. Insieme ai tecnici di Anthea intervenuti sul posto – presente anche il Sindaco Gnassi - sono stati svolti i controlli necessari, da cui emerge solo qualche danno diffuso senza che al momento si siano constatati furti. Messe nell’immediato in sicurezza le porte d’accesso, l’intero lavoro

di ripristino e pulizia sarà concluso nella prima mattinata di domani, mentre in corso sono le indagini per individuare i vandali.