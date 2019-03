Riapre lo storico alimentari di Verucchio, dal cesenate decide di investire in Valmarecchia

Attualità

Verucchio

| 12:45 - 10 Marzo 2019

Flavia Serra con il sindaco di Verucchio Stefania Sabba.

Ha riaperto a Verucchio la storico alimentari--macelleria di via Pazzini, aperto dal 1970 e gestito dal 1988 a fine 2018 da Domenico Rossi assieme ai propri familiari. Dopo qualche settimana di chiusura, l'attività ha riaperto i battenti come "Bottega di Flavia": Flavia Serra, 46enne del Rubicone, voleva aprire una bottega e ha saputo dell'opportunità di Verucchio grazie ad un amico in comune con il figlio dell'ex proprietario Rossi. L'inaugurazione è avvenuta sabato 9 marzo. "Ogni attività che apre, che sopravvive, che stringe i denti ma non molla merita il plauso, l'apprezzamento e l'aiuto di noi tutti, istituzioni e cittadini. Benvenuta a Verucchio Flavia e in bocca al lupo per la nuova bottega!", ha commentato il sindaco di Verucchio Stefania Sabba in una nota sulla propria pagina Facebook.