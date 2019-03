Paura per un imprenditore, aggredito e rapinato davanti alla sua ditta

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:30 - 10 Marzo 2019

Carabinieri e mezzi del 118 (foto di repertorio).

Momenti di paura, nella notte tra sabato e domenica, per un 59enne imprenditore ittico di Bellaria, aggredito e rapinato davanti alla propria azienda, in via Cuneo. L'uomo è sceso dalla vettura e ha visto arrivare due individui con il volto travisato, che lo hanno aggredito e colpito al volto con dei pugni. I maviventi hanno preso il portafoglio del malcapitato, che aveva con sè circa 3000 euro, i soldi che avrebbe utilizzato per acquistare il pesce dai pescatori. I rapinatori sarebbero scappati a piedi, dileguandosi nell'oscurità. Il 59enne ha fatto ricorso alle cure mediche del personale del 118, intervenuto sul posto. Sui fatti indagano i Carabinieri.