Social media, Photoshop e Excel: al Cescot al via i corsi per svelarne tutti i segreti

| 11:15 - 10 Marzo 2019

Lo scivolone fatto da Trenitalia per la Festa della donna lo conferma: gestire i social media per il marketing è un lavoro delicato che richiede competenze specifiche. Per questo il Cescot Rimini organizza il corso Social media strategies, in partenza il 12 marzo. Il percorso è suddiviso in 5 moduli da 4 ore ciascuno e approfondirà l'advertising, il social media management, l'immagine nella comunicazione. Le lezioni, tutte pratiche, si svolgono in un laboratorio informatico con postazioni individuali. Ogni partecipante, sotto la guida del docente, lavorerà ad un progetto reale per arrivare alla predisposizione di materiali utili per i propri profili social.

Sempre nell'area informatica sono aperte le iscrizioni al corso di Photoshop (partenza 27 marzo), che insegna tutto quello che c’è da sapere sul programma più utilizzato per l’elaborazione grafica delle immagini, e di Excel (partenza 4 aprile), corso intensivo per imparare i segreti di un programma sempre più indispensabile nel lavoro d’ufficio.