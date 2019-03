Giacomo Alessi, prima vittoria in ultramaratona per l'atleta del Maciano Team Runners Vince la 6 ore della spianata con la mortadella a Morciano, nella settimana in cui è stato colpito da un grave lutto

Sport Morciano | 10:33 - 10 Marzo 2019 Il podio: sul gradino più alto Giacomo Alessi. Giacomo Alessi vince la prima edizione della "6 ore della spianata con la mortadella", ultramaratona organizzata dalla palestra Ricci Fitness Club che si è tenuta sabato 9 marzo presso il parco urbano "Del Conca" a Morciano. L'atleta del Maciano Team Runners ha completato 84 giri percorrendo 63,294 km. Sul podio ha preceduto Samuele Taroni dell'A.S.D Podisti Cotignola (83 giri e 62,540 km percorsi) e Mirko Bilancioni della Polisportiva Montecchio 2000 (81 giri e 61,033 km percorsi). Ottimo risultato di Elena Fabiani del Woman Triathlon Italia, quarta assoluta e prima donna con 78 giri e 58,773 km percorsi. Sul podio femminile è seconda Stefania Binucci della Tonelli Fano, davanti a Gloria Argnani dell'Atletica 85 Faenza, rispettivamente 15esima e 16esima assoluta, con 68 giri percorsi. Per Alessi si tratta della prima vittoria alla 40esima ultramaratona, nella settimana in cui è stato colpito da un grave lutto familiare.