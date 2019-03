Basket C Silver, riscatto Dulca Angels. Battuto largamente il Granarolo: 83-68

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:21 - 10 Marzo 2019

I Dulca Angels torno al successo battendo al PalaSGR il Granarolo.

A poche ore dalla triste notizia della morte di Alberto Bucci, al Pala Sgr vanno in scena Dulca e Angels e Granarolo. Dopo la battuta di arresto subita contro Molinella gli Angels, privi di De Martin fermo precauzionalmente per un’infiammazione al ginocchio, piegano i bolognesi per 83-68.

Primo quarto con i padroni di casa che giocano sul velluto e con Zannoni si portano sul 17 a 9 obbligando Coach Carrera al timeout. Granarolo reagisce e Marchi entra in partita, gli Angels smarriscono la via del canestro e mantengono solo un punto di vantaggio al termine del primo quarto sul 21 a 20.

Secondo quarto che continua con lo stesso spartito, e Granarolo si porta avanti di 9 punti con Spettoli scatenato in penetrazione. Timeout per Evangelisti questa volta, una bomba di Raffaelli una penetrazione di Lucchi e le buone iniziative di Russu riaccendono i Clementini che si rifanno sotto sul 37 a 38 all’intervallo lungo. Terzo quarto che vede ancora gli Angels in difficoltà, Marega è un rebus per i lunghi di casa e due bombe di Spettoli allargano la forbice fino al più 8 per Granarolo. Evangelisti a questo punto si affida alla difesa zona allungata per rallentare l’attacco di Granarolo e la scelta paga. Zannoni recupera rimbalzi e palloni e Santarcangelo con il contropiede rientra in partita superando sul finire del quarto grazie alle bombe di Russu e Fornaciari. Ultimo quarto con gli Angels che imprimono un’accelerazione decisa, stringendo in difesa e con diverse giocate pregevoli in attacco. Protagonisti Russu, Zannoni e Lucchi che nel finale con canestri importanti, compresa una bomba da 8 metri abbondanti, spegne le rimanenti possibilità di recupero di Granarolo. L’incontro termina 83 a 68.

La prossima settimana sarà di riposo per i Santarcangiolesi vista l’indisponibilità del campo a Castenaso in attesa di sapere quando questo incontro sarà recuperato.

Il tabellino

Angels: Zannoni 18, Colombo 2, Lucchi 24 Adduocchio, Fusco 2, Russu 15, Raffaelli 9, Buzzone, Fornaciari 13, Massaria, De Martin ne. All. Evangelisti.

Granarolo: Salicini 1, Marchi 19, Spettoli 12, Paoloni 2 , Nanni, Belardinello, Bertuzzi, Marega 14, Pani 7, Brotza 13, Masetti ne . All Carrera.

Arbitri: Dragicevic, Pellegrini

Parziali: 21-20, 37-38, 56-55, 83-68

Spettatori: 250 circa