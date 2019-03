Volley B maschile, per la Rovelli Morciano ko in trasferta contro la corazzata Calci: 3-0

Sport

Morciano di Romagna

| 10:11 - 10 Marzo 2019

Nuova sconfitta per la Rovelli Morciano.





Non era certo dalla difficile trasferta pisana contro la corazzata Calci che si poteva aspettare la prima vittoria per la Rovelli, penalizzata oltremodo da una difficile settimana in palestra, tra assenze, infortuni, malattie ed eventi vari, che hanno inevitabilmente condizionato anche il rendimento in campo. La squadra è stata comunque sempre combattiva a parte il terzo set, con un secondo set spesso condotto in vantaggio, fino all’impatto sul 20 pari, quando poi la tremenda spinta della battuta spin dei padroni di casa, ha creato il break decisivo. Guardiamo avanti verso una partita casalinga decisamente più abbordabile, contro gli emiliani del Villadoro Modena.





IL TABELLINO





PEIMAR CALCI - DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO 3 – 0



CALCI: Ciulli 1, Pellegrino 13, Razzetto 7, Nannini 4, Nicotra 10, Arezzo 5, L1 Stagnari, L2 Grassini, Guemart 0, Fascetti 2, Verbeni 1, Di Nasso 1, Bedini n.e., Testagrossa n.e. All. Berti.



DOLCIARIA ROVELLI : Stella 6, Morichelli 7, Omaggi 5, Vanucci 1, Kiva 4, Mille 6, Libero Maggioli, Daniel 1, Benini n.e., Fabbri 1. All. Rovinelli

Arbitr: Gennari-Verzoni.

Note. CALCI : b.s. 12 ace 3 muri 8 errori 9. ROVELLI : b.s. 11 ace 5 muri 2 errori 20

PARZIALI: 25-17/25-22/25-13