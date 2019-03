Volley B2 femminile, Caf Acli Stella ancora sconfitta: al tie break si arrende all'Arbor Interclays 2-3

Sport

Rimini

| 10:04 - 10 Marzo 2019

La Caf Acli Stella ancora sconfitta, questa volta in casa.

La CaF Acli Stella guidata dal nuovo coach Piraccini d è stata nuovamente sconfitta, questa volta in casa dall'Arbor Interclays per 2-3 al termine di una gara intensa e interessante fra due squadre poco distanti in classifica.

La spunta alla fine l’Arbor che reagisce nel momento in cui Caf Acli Stella rifiata, un rilassamento fatale. Infatti il secondo set vede una forte spinta della Stella nel finale che da 17 a 22 (e 18-23) rimonta fino al 23 pari e supera con slancio l’Arbor con due attacchi di Bologna e un muro di Gugnali.

Il terzo set sembra andare come il secondo (l’unica novità è la sostituzione nell’Arbor del forte palleggiatore Copponi con l’altrettanto forte Vecchi) e si procede punto a punto fino a metà set ma poi il finale premia Reggio Emilia con grande merito.

Ci si aspettava che dopo il aver rallentato la Caf Acli Stella ripigliasse la gara in mano come nei primi set manonostante le importanti prestazioni delle bande Bologna e Francia, invece la squadra non si ricompatta o e lascia troppi spazi alle reggiane che non mollano e chiudono agevolmente il quarto e anche il quinto set del tie-break.Belle giocate con recuperi spettacolari e parecchi muri da parte di Caf Acli Stella con Bologna in evidenza.

La Caf Acli Stella si è schierata con la solita formazione: Ambrosini in regia, Mazza all’opposto, Gugnali e Tomassucci al centro, Francia e Bologna alle bande e Jelenkovich libero: a metà del primo set entra Cicoria per Mazza e rimane in campo per tutta la gara mentre Costantino si alterna più volte con Tomassucci.

La Caf Acli Stella tornerà fra le mura amiche il 30 marzo e nelle due prossime giornate dovrà vedersela a Bologna e a Campagnola con la necessità di raccogliere punti.

IL TABELLINO

Caf Acli Stella Rimini- Arbor Interclays 2-3

CAF ACLI STELLA RIMINI: Ambrosini 3, Cicoria 8, Mazza1, Gugnali 16, Francia 16, Tomassucci 7, Bologna 20, Costantino 3, Jelenkovic lib 1, nn.ee. Bascucci, Bianchi, Bigucci, Cit, Serafini lib. All. Piraccini.

: Borghi 11, Bonaccini 13, Magnani 16, Gennari 18, Talami 9, Copponi 1, Bucciarelli Lib., Salvateraa Lib., Vecchi 0, Borsi 0, Arrigoni 0, Caluzzi 0, nnee Davoli e Zanchelli. All. Garuti.25-19, 25-23, 20-25, 19-25, 9-15

NOTE: BV: St 6 Ar 5. BE: St 11 AR 5. M: St 17 – AR 8.