Ciclismo, Team del Capitano: primi appuntamenti, nuovi obbiettivi e prossime organizzazioni

| 23:20 - 09 Marzo 2019

Team Del Capitano.

Il Presidente Daniele Bertozzi, assieme al Consiglio Direttivo dà il benvenuto ai nuovi sponsor alla cena di inizio anno.Presente il corridore cesenaticense Manuel Senni, ospite d’onore a fare da “padrino” alla serata. La precedente annata terminata con il successo nella classifica a squadre del Marche Marathon e con la conquista della maglia iridata di Maria Cristina Prati porta tutto il team sull’onda dell’entusiasmo:

“Ad essere sinceri – ha detto il presidente Daniele Bertozzi – non credevamo di riuscire a raggiungere i risultati ottenuti nella precedente annata. Siamo ripartiti con i nostri ragazzi e il divertimento ha portato tutti ad una stagione di grandi successi personali. Quest’anno partiamo sicuramente con ambizioni maggiori, con un organico che continua a crescere”. Una formazione che si prefigge l’obiettivo di presentarsi ai nastri di parte delle varie manifestazioni col maggior numero di atleti possibile. Tra gli impegni organizzativi messi in calendario; la corsa per la categoria esordienti e la vicinanza del Team verso il mondo del ciclismo giovanile: “Vogliamo dare una mano a questo sport anche ad altri livelli – prosegue Bertozzi - anche quest’anno è stata messa in calendario una corsa riservata alla categoria esordienti il secondo “Gran Premio Team del Capitano”.

Iniziato il 2019, partono le corse e il team si mette subito in mostra:prima vittoria stagionale per Debora Morrivincitrice assoluta e Maria Cristina Prati seconda classificata. Fra gli uomini nel percorso medio vittoria di categoria M6 di Mirco Mignani, e nel percorso lungo 30° assoluto e terzo posto di categoria per Alessandro Rovelli e tra gli M6 seconda piazza per Davide Guardigli.Seconda posizione per il team nella classifica a squadre. Le prossime corse in programma saranno: Strade Bianche, 10 Marzo, G.F. Davide Cassani, 17 Marzo, G.F. del Po’, 24 Marzo, G.F. Colnago, 7 Aprile ed la G.F. Michele Scarponi, 14 Aprile.



I nomi degli Sponsor:

Pepperbike Rimini, Promix materiali edili, LGL etichettificio, KeForma integratori, Deltacom..idraulica-climatizzazione-fotovoltaico, Hotel al Bivio - Imer , Assicurazioni Generali - agenzia di Santarcangelo, Ristorante Rinaldi, Trek , Bontrager , Caffè Sinfonia- Villa Verucchio, Alè abbigliamento, Birra Amarcord e Serigrafika.