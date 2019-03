Rimini, grande successo e tante emozioni per "Donne e Lavoro" al cinema Fulgor

Attualità

Rimini

| 16:32 - 09 Marzo 2019

Un momento della serata al Fulgor di Rimini.

È andato in scena venerdì al cinema Fulgor, con un ottimo successo di pubblico, il ciclo di appuntamenti “Donne e Lavoro”, l'iniziativa promossa da Acli provinciale Rimini e Coordinamento donne Acli Rimini e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna in occasione della Giornata internazionale della donna. Un evento dinamico, all’insegna dell’arte, della musica, del cinema, con l'obiettivo di sensibilizzare sul problema della discriminazione delle donne in ambito lavorativo, promuovere buone pratiche di conciliazione dei tempi e di welfare aziendale, valorizzare il lavoro delle donne, la loro leadership e le loro competenze.

“È stata una serata bellissima, ricca di emozioni e di contenuti grazie al contributo di donne impegnate in vari campi del mondo del lavoro, delle associazioni, operatrici culturali, ricercatrici, imprenditrici, libere professioniste. La giornata dell’8 marzo - commenta l’assessora regionale alle Pari opportunità Emma Petitti - rappresenta un’importante occasione per dialogare con un pubblico più ampio sulle questioni di genere, condividere pareri e generare nuove idee. Come Regione abbiamo fortemente sostento un progetto incentrato sul tema donne e lavoro perché, nonostante gli importanti risultati ottenuti che pongono l’Emilia-Romagna come Regione all’avanguardia per l’impegno a favore delle donne (abbiamo un tasso di occupazione femminile del 61,8% contro una media nazionale del 49,5%) c’è ancora lavoro da fare per ridurre gli squilibri, le difficoltà, gli impedimenti. L’appuntamento che si è svolto al Cinema Fulgor si colloca nel solco di questo cammino”.

Il format è quello di un talk show in cui si sono alternate le letture di Maria Costantini (protagonista del cortometraggio “Mamme fuori mercato”, proiettato in prima visione), le performance di sand art di Mauro Masi, il concerto reading di NicoNote, e un momento di approfondimento e dibattito.

Anche nelle prossime tappe del format interverranno l'assessora Emma Petitti e la giuslavorista Claudia Labate, accanto a testimonianze di donne lavoratrici e imprenditrici e alla visione dell'applaudito cortometraggio “Mamme fuori mercato”, che sviluppa il tema della difficoltà delle donne madri a collocarsi nel mondo del lavoro. Il film è stato realizzato nel 2018 dall'Associazione Culturale Janas in collaborazione con la United Women Production, scritto e diretto dalla regista Pj Gambioli (responsabile di produzione Monia Cappiello) e girato fra Rimini e Santarcangelo.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l'associazione culturale Janas e United Women Production. Verrà replicato a Modena (19 marzo), Forlì (28 marzo), Bologna (2 aprile) e Ravenna (3 aprile).