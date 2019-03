Festa della donna a Verucchio, successo per il tributo ad Anita Garibaldi

Attualità

Verucchio

| 15:23 - 09 Marzo 2019

Un momento della celebrazione per Anita Garibaldi.

Grande partecipazione a Verucchio in occasione della Giornata della donna, nella quale l’amministrazione comunale ha voluto portare il proprio tributo ad Anita Garibaldi. A lei è stato intitolato un giardino affacciato sulla bellissima alta valle del Marecchia, che ora si presenta allestito con panchine e tavolo da pic-nic ed abbellito da una aiuola centrale dove proprio venerdì è stata messa a dimora la “rosa di Anita” alla presenza di tanti amministratori e collaboratori del progetto “una rosa per Anita” al quale il Comune di Verucchio ha aderito insieme ai Comuni della Trafila garibaldina. Presenti la Vicesindaca di Borghi - Marina Tosi, il Sindaco di Sogliano - Quintino Sabattini, il Vicesindaco di Ravenna - Eugenio Fusignani, l’Assessore di Castrocaro Terme e Terra del Sole -Pino Bacchilega ed il Direttore del Museo Biblioteca Renzi di Borghi - Nevio Magnani. Purtroppo assente Annita Garibaldi Jallet, impedita a raggiungere Verucchio a causa dello sciopero dei mezzi pubblici, ma presente con il pensiero ed il cuore. La festa è stata poi colorata dalla presenza dei membri della Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini Sez. Rimini e Cesena – Cesenatico, che hanno intonato e coinvolto i presenti nel canto dell’inno nazionale, dalla presenza in uniforme dei rappresentanti dell’U.N.U.C.I. Sez. Cesena, dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri Staz. Di Villa Verucchio e dell’Arma di Cavalleria 14° Alessandria Sez. Cesena. Presenti anche tanti verucchiesi a testimoniare l’orgoglio di vivere in un paese che non finisce mai di stupire e affascinare. “Un omaggio gentile che la Romagna vuole tributare ad una donna amatissima come Anita Garibaldi” dichiara Andrea Antonioli, Direttore del Museo Renzi di Borghi e coordinatore dell’intero progetto (esportato anche a Santa Catarina in Brasile ove anita nacque). “Una festa nella festa per tutti i verucchiesi” la definisce la Sindaca Stefania Sabba perché l’evento di ieri ha portato alla prima intitolazione di un parco giardino ad una donna, sull’intero territorio comunale e ha altresì permesso di celebrare un’importante ricorrenza storica: il 170° anniversario della trafila garibaldina e del passaggio a Verucchio (il 1 agosto del 1849) di Giuseppe Garibaldi insieme alla sua Anita febbricitante ed incinta al sesto mese (morirà il successivo 4 agosto a Mandriole nei pressi di Ravenna) accompagnati da ciò che rimaneva dell’esercito. Finale in grande stile al teatro Pazzini ove la Compagnia Fratelli di Taglia ha messo in scena uno spettacolo dedicato alle donne che hanno fatto la storia, inserendo anche una parte dedicata ad Anita Garibaldi con la lettura della poesia “Anita è il tuo nome” scritta dalla poetessa Maria Gabriella Conte che ha presenziato emozionata in sala.