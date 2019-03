Teatro e danza insieme in "Abbraccio" a San Giovanni in Marignano Appuntamento sabato 9 ore 21 per la rassegna "Nuova Scena" al teatro Massari

Eventi San Giovanni in Marignano | 14:13 - 09 Marzo 2019 Livio Valenti. Nuovo appuntamento con la drammaturgia contemporanea sabato 9 marzo alle ore 21 al teatro "A. Massari" di San Giovanni in Marignano. In scena l'attore Livio Valenti e la ballerina Laura Gorini, per uno spettacolo prodotto dalla compagnia NATA Teatro ed inserito nel filone "Massari NUOVA SCENA" della stagione "Teatro Al Massari 2018 - 2019". Parole e corpi che raccontano... tre storie di amore, solitudine, incontro... tre storie di sassi, forbici, carta. Dall’incontro tra Livio Valenti e Laura Gorini nasce questo spettacolo dove la danza e la prosa creano l’equilibrio perfetto, ispirato ai racconti di David Grossman, Herman Melville e Gino e Michele. Emozione e poesia condurranno lo spettatore alla scoperta di quei sentimenti forse troppo nascosti nel profondo delle nostre anime.