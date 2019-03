Un weekend alla scoperta di Rimini nel nuovo numero di Elle in edicola

Turismo

La pagina di copertina del servizio di Elle su Rimini.

La rivista femminile Elle dedica un servizio a Rimini, la “città che tutta Italia ama”, da poco inserita dalla prestigiosa rivista americana Forbes fra le mete top 2019.

Nell’ultimo numero in edicola, la rivista femminile più venduta al mondo, dedica un servizio di 5 pagine, a firma della giornalista Elena Luraghi (foto di Monica Vinella), per raccontare un weekend alla scoperta della Rimini che non ti aspetti, quella da vivere fuori stagione, periodo ideale per scoprire il lato meno conosciuto e forse più interessante e per rivivere le atmosfere felliniane, aspettando le celebrazioni del 2020, il grande appuntamento con il centenario della nascita di uno dei registi italiani più apprezzati nel mondo.

Dalla scoperta del centro storico fra il rinato teatro Galli e i velluti del Cinema Fulgor dove Fellini si innamorò del cinema guardando il suo primo film, ai grandi progetti in corso fra museo internazionale Federico Fellini e Parco del mare, progetti che andranno a completare il processo di recupero dell’identità storica culturale del centro storico.

Dai ristoranti stellati, alle nuove aperture, dagli indirizzi per un cocktail di tendenza, fino alle novità più colorate del design. Un percorso suggestivo che parte dall’hotel-monumento Grand Hotel, per scoprire una Rimini “petite capitale del rinnovamento possibile”.