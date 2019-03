Rimini, parrucchiere inaugura senza autorizzazioni, attività sanzionata

Cronaca

Rimini

12:26 - 09 Marzo 2019

Parrucchiere.

La Polizia Muncipale di Miramare è intervenuta per alcuni controlli ad una nuova attività di acconciature di recente apertura. Tutto è partito da una richiesta di verifica urgente dello sportello impresa del SUAP.

Dalle verifiche effettuate, gli operatori hanno constatato l'effettiva inaugurazione del locale in assenza però di segnalazione certificata di inizio attività. Al momento dei controlli nel negozio erano presenti una decina di clienti, di cui tre alla poltrona che usufruivano della prestazione.

Oltre alle sanzioni che saranno adottate per le violazioni al regolamento per l’esercizio delle attività di acconciature ed estetista del comune di Rimini (una sanzione di circa 500 euro), la polizia Municipale darà riscontro al Sportello Unico per le attività produttive per i provvedimenti di competenza che porteranno a disporre l’immediata cessazione dell’attività.