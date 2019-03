Cattolica, anabolizzanti e cocaina in casa: in arresto 36enne

Cronaca

Cattolica

| 11:36 - 09 Marzo 2019

Cocaina e anabolizzanti.

Era da tempo tenuto d’occhio dai militari della stazione di Cattolica, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 36enne residente in zona. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare nella notte tra venerdì e sabato e qui hanno rinvenuto e sequestrato 10 grammi di cocaina e 10 fiale di steroide anabolizzante del tipo tri-trembolone, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo, tratto in arresto, sarà processato nella mattinata di lunedì.