A San Giovanni in Marignano il ‘Gran Carnevale Insieme’ fa 24

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 11:04 - 09 Marzo 2019

Gran Carnevale Insiema a San Giovanni in Marignano.

Torna il tradizionale appuntamento con la sfilata dei carri di Carnevale e dei gruppi mascherati. Domenica 10 marzo a partire dalle ore 14.30, il centro storico del Granaio dei Malatesta si riempie di musica e colori per il tradizionale appuntamento, giunto alla 24° edizione. Un pomeriggio da non perdere per chi vuole trascorrere momenti di allegria e divertimento. Lo dimostra il successo crescente della manifestazione, la grande partecipazione di pubblico e di carri provenienti da svariate località. Quest’anno saranno ben 10, di cui uno tutto marignanese, i “Minions 2 – La vendetta”, realizzato grazie all’estro del Comitato Cittadino Frazione Pianventena. In piazza Silvagni si attenderà l'uscita dei carri e dei gruppi mascherati dalla trecentesca torre del castello. Il tradizionale percorso nel centro storico sarà effettuato tre volte. E per i più piccoli, lancio di dolciumi e giocattoli: 500 kg di coriandoli, 1.000 kg di dolciumi e 5000 gadget diversi.

Ecco tutti i carri che sfileranno quest’anno:

San Giovanni, Comitato Frazione Pianventena: I Minions 2 la vendetta

Fanano: Viaggio nello spazio

Gradara: Sogno o son desto

Gradara: House of Rock

Montecchio: Gli imprevedibili

Saludecio: Saludejo

San Savino: Gli unicorni

Villa Fastiggi: Walt Disney

Villa Fastiggi: Oh mio bel castello

L’Organizzazione, Associazione Pro Loco, invita tutta la cittadinanza ad essere presente a questa “Manifestazione imperdibile, nella splendida cornice del centro storico di San Giovanni, e ringrazia tutte le realtà ed i numerosi volontari che rendono possibile l’evento, in particolare Autospurgo, Ass. Carabinieri, Guardie Ecozoofile, Tecnoriello e Agriverde, che mettono a disposizione volontari e mezzi per garantire il regolare svolgimento dell’evento”.

L’Amministrazione Morelli sottolinea che “manifestazioni come questa vanno valorizzate e promosse, perché rappresentano le nostre tradizioni, da salvaguardare. Questo evento, che si ripete da ben 24 anni, è la conferma del grande apporto del volontariato alla comunità marignanese e non solo e la testimonianza che lavorare in sinergia e creare rete tra volontari, Associazioni ed Amministrazione permette di conseguire importanti risultati, momenti aggregativi, ludici, culturali, che a San Giovanni in Marignano sono davvero numerosi e significativi. Ringraziamo dunque la Pro Loco e tutti coloro che si impegnano per la salvaguardia delle nostre tradizioni e la promozione del nostro splendido borgo”.