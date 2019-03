Rimini Calcio, a Fermo fare punti per tenere a distanza i playout. Kalombo a riposo

Sport

Rimini

| 13:15 - 09 Marzo 2019

Il tecnico del Rimini Marco Martini.

Domani il Rimini affronta in trasferta la Fermana che è in lotta per guadagnarsi la migliore prestazione possibile per i playoff. La squadra di mister Destro ha 40 punti 24 dei quali raccolti in trasferta (il Rimini ne ha conquistato uno in più, 25) dove invece la formazione biancorossa ha raccolto appena sei punti in 14 partite: la peggiore squadra del girone. Assenti tra i biancorossi Kalombo oltre a Simoncelli e Danso per cui la squadra a grandi linee quella dell'ultimo turno casalingo. Unica variante possibile l'inserimento da subito di Buonaventura al posto di Piccioni in attacco in coppia con Buonaventura.

ecnico Marco Martini mostra fiducia. “Nelle ultime tre partite esterne la squadra ha reagito molto bene, è stata positiva anche nelle difficoltà. Credo la strada sia quella, bisogna continuare, rimanendo il più possibile attaccati ai risultati, commettere meno errori possibili. I ragazzi hanno fatto una bellissima settimana, la reazione dopo il gol del Gubbio ci dà forza, siamo vivi, siamo concentrati”.

La squadra partirà per Fermo domenica mattina.



Nell'audio l'intervista al tecnico del Rimini Marco Martini