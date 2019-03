A Montefiore Conca arriva il nuovo comandante della Stazione Carabinieri

Attualità

Montefiore Conca

| 10:58 - 09 Marzo 2019

Si è insediato lo scorso 1° Marzo alla guida della Stazione dei Carabinieri di Montefiore Conca il Luogotenente Giuseppe Roberto Caldarola, 48enne, nato in provincia di Milano e originario della Puglia. Proviene dal Comando Provinciale di Ravenna, ove dal 2011 era Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Lugo (RA). Ispettore con oltre 18 anni di Comando trascorsi in vari reparti dell’Arma, ha in precedenza ricoperto per 7 anni il ruolo di Comandante della Stazione di Cotignola (RA) nonché quello di addetto all’Aliquota Operativa del N.O.R.M. di Lugo e di capo-equipaggio al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Ravenna. Al Comandante vadano gli auguri di un buon lavoro.