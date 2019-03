Bellaria: online il portale del verde pubblico, quasi 10.500 alberi e 246 aree verdi

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:52 - 09 Marzo 2019

Parco del Gelso.

E’ online il portale del verde pubblico di Bellaria Igea Marina: un nuovo, prezioso strumento a disposizione dell’utenza collegato al sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it e già navigabile all’indirizzo https://app.antheasit.it/public/bellaria/home.

Il nuovo portale è frutto del censimento degli alberi presenti nelle aree pubbliche della città, realizzato da Anthea, società in house del Comune che si occupa di verde, aree pubbliche e manutenzione del patrimonio, per volontà dell’Amministrazione Comunale; un’attività che i tecnici hanno svolto nel corso del 2018 e che ha previsto una prima ricognizione aerea del territorio seguita dall’osservazione dettagliata direttamente a terra.

Ne è nata un’opera profonda di raccolta dati e catalogazione, che offre una panoramica anche sulle aree giochi e sulle loro dotazioni, nonché sulle passeggiate pubbliche di collegamento. La finalità di tutto questo è anzitutto la possibilità di programmare le future attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, monitorando lo stato di salute delle piante: ognuno degli oltre 10.499 alberi presenti a Bellaria Igea Marina, infatti, al pari degli altri elementi che costituiscono il verde pubblico, è stato dotato di una targhetta identificativa. Una sorta di carta di identità, che lo mette in collegamento con le mappe e le informazioni “georeferenziate” a disposizione sul portale, facilitando anche le segnalazioni da parte dei cittadini.



Quello che il censimento ha portato alla luce è un patrimonio arboreo ed ambientale straordinario che appartiene a tutta la comunità di Bellaria Igea Marina, distribuito in ben 844.502 metri quadrati, e che presenta eccellenze naturalistiche come, ad esempio, il Parco del Gelso. In totale, sono 246 le aree verdi di Bellaria Igea Marina, comprensive di parchi urbani, piazze, giardini scolastici e sportivi, a cui si aggiungono 43 aree gioco che si estendono per 107.872 metri quadrati.

Come detto, gli alberi di Bellaria Igea Marina sfiorano quota 10.500. Di questi, oltre 1.800 sono platani, essenza che non a caso dà il nome al centro commerciale naturale del centro di Bellaria. Tra le varietà più numerose, da segnalare anche i quasi 1.200 pini domestici, gli oltre 900 tigli (cui si uniscono quasi 750 tra tigli nostrani e tigli selvatici), 728 tra aceri americani e campestri, 566 pioppi cipressini, 372 lecci e 274 ippocastani: un patrimonio che da è consultabile online in maniera dettagliata.