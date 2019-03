In centinaia alla fiaccolata in ricordo di Olga Matei a Riccione

Attualità

| 09:48 - 09 Marzo 2019

Hanno sfilato per le strade di Riccione in ricordo di Olga Matei, il cui caso aveva fatto discutere per il dimezzamento della pena in appello dell’omicida Michele Castaldo, con una sentenza che ha concesso le attenuanti anche per la `tempesta emotiva´ determinata dalla gelosia. E’ anche per protestare contro questa decisione che circa duecento persone si sono radunate in Piazzale Roma, con collegamenti in diretta anche con le reti nazionali. Alla fiaccolata hanno preso parte la Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione presieduta da Barbara Bassan, amministratori locali tra cui il sindaco Renata Tosi, e diverse associazioni quali Vittime Riunite d’Italia, Centro Antiviolenza Chiama chiAma, Mondo Donna Onlus e Rompi il Silenzio. Il corteo si è snodato in viale Ceccarini per concludersi in piazzale Ceccarini di fronte al Palazzo del Turismo.